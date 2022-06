ALLA GRANDE VINCENZO! MA QUELLA "BOMBA" LASCIA DUBBI

Due notizie così importanti nello stesso giorno era da tempo che non le sentivo. È chiaro che una era quasi scontata, anche se da queste parti di scontato non c’è mai niente, e ci ha solo rincuorato perché sapere che Italiano ha rinnovato il contratto con la Fiorentina dà più sicurezza su quello che potrà essere il futuro viola. L’allenatore giovane più bravo del campionato non vorrà mica continuare ad allenare una squadra che non sia quella che lui desidera? Dopo i risultati inaspettati che ha raggiunto vorrà dire la sua sul mercato in corso, sulla rosa che sarà, e questo non può che essere una garanzia per i tifosi viola. Vedere la sua faccia gioiosa mentre stringe la mano di Barone dopo aver sancito l’accordo, fa nascere il sorriso anche a noi…e poi mi pare ancora più bello il nostro Mister (disgressione femminile, scusate)!

Sono soddisfatta se Vincenzo si dichiara soddisfatto, sono felice se è convinto di ripartire alla grande perché credo ciecamente nel suo operato, il campo e la Conference lo certificano, e mi faccio forza della sua sana voglia di emergere ed arrivare a livelli importanti nel calcio che conta. Spero tanto che la società lo abbia rassicurato perché quello che si sente in giro non va di pari passo con una progettualità mirata alla crescita della nostra squadra e l’altra “bomba” scoppiata ieri potrebbe essere la causa della precarietà in casa viola.

Nella mattinata di ieri, infatti, ho sentito e letto che la Fiorentina sarebbe in vendita e sono sobbalzata perché non mi aspettavo questa novità essendo rimasta alle parole di Commisso che, giusto un mese fa, aveva definito questa ipotesi una fake news ma sono bastate poche ore perché il DG della Viola smentisse nuovamente l’ipotesi della cessione societaria. Non voglio entrare nel merito di queste voci, ognuno ha le proprie fonti ma, se vogliamo rifarci alla saggezza popolare mi viene da pensare “tanto tuonò che piovve?" e certe mosse fanno venire dei dubbi.

Staremo a vedere ma se si continua a parlare di malumore da parte del nostro Patron, non possiamo esentarci dal mettere sulla bilancia anche quello di tanti sostenitori viola che, nonostante il regalo dell’Europa da parte di Italiano e i suoi ragazzi, vedono ancora tanta nebbia all’orizzonte. Se ci guardiamo indietro, anche solo di pochi giorni, vediamo come il mancato riscatto di Torreira non possa essere inserito nella casella delle operazioni eccelse e se pensiamo che il probabile sostituto, Mandragora, non ci ritiene la sua prima scelta ma preferisca il Torino viene da ridere o da piangere se pensiamo che l’uruguaiano sarebbe rimasto a Firenze più che volentieri.

Non voglio con questo polemizzare sul mercato, che ufficialmente deve ancora cominciare, ma mi permetto di mantenermi scettica visto che si continua a parlare di prestiti. Spero che anche su questo argomento il Mister possa far valere il suo parere perché credo sia fondamentale avere dei calciatori sui quali lavorare con costanza e non cambiandoli ogni campionato, soprattutto quando sono i migliori del gruppo.

