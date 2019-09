ALL. ARSENAL, Bella serata: complimenti ai tifosi

Queste le parole del tecnico dell’Arsenal Women Joseph Montemurro nel post-gara del match vinto contro la Fiorentina Women’s: “Sono rimasto contento della capacità di mettere in campo il nostro piano di gioco, le mie giocatrici si sono adattate fin da subito: è stata una bella notte per il calcio, voglio fare i complimenti a tutti i tifosi presenti e ai nostri avversari per i due giorni che abbiamo vissuto qui. Qualificazione chiusa? Dobbiamo giocare su 180’, non su 90: certo, adesso possiamo giocare a Londra con meno stress ma non è ancora fatta. Il divario tra il calcio femminile italiano e il resto d’Europa? E’ difficile da colmare in poco tempo: in Inghilterra il salto di qualità si è avuto quando le società hanno iniziato a credere anche nelle squadre femminili e a farlo diventare professioniste”.