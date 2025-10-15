Albertosi avverte: "La Viola non ingrana, ma non dipende tanto da Pioli"

"Purtroppo la Fiorentina in questo momento è un po' malandata, diciamo. Non riesce a fare risultati. E tra l'altro, ora che le mancherà anche il centravanti, incontra un Milan che sta giocando bene, che si è ripreso: un bel problema. Però questa crisi dei viola a mio avviso non dipende tanto dall'allenatore… certo, per capire le reali cause bisognerebbe essere dentro allo spogliatoio". Parlava così oggi, in esclusiva ai nostri microfoni, Enrico Albertosi. L'ex portiere di Milan e Fiorentina ha analizzato in questo modo l'andamento della squadra di Pioli, su cui non le ha mandate a dire: "La squadra è in zona retrocessione e se va avanti così, retrocede. Il problema è che la Fiorentina non riesce a ingranare, neanche quando va in vantaggio: dopo ha sempre dei problemi a portare a casa il risultato. Ha problemi difensivi evidenti".

Spazio poi a al paragone tra David De Gea e Mike Maignan, su cui non ha dubbi in merito a chi sceglierebbe: "Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".

