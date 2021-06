ALBERTI A FV, Pezzella? Penso andrà in Inghilterra

Nella giornata di ieri, intervistato da Firenzeviola.it, lo scopritore di talenti Jose Alberti ha parlato del suo connazionale, ed attuale capitano della Fiorentina, German Pezzella: “Mi spiace ma credo che andrà via. Un peccato perché credo che avrebbe comunque fatto comodo alla Fiorentina, ma credo che in estate partirà da Firenze per andare altrove, forse in Inghilterra”.