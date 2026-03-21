La Fiorentina riapre le porte del Viola Park per l'allenamento del 28

vedi letture

La Fiorentina riabbraccia i propri tifosi e rapre il Viola Park per un allenamento a porte aperte. E' quanto ha annunciato oggi la Fiorentina, che ha indicato tutte le modalità per accedere, sabato pomeriggio alle 15.

Paolo Vanoli si era detto disponibile fin dal suo arrivo ma ha chiesto pazienza per uscire dalle difficoltà in cui la squadra si trovava e si è trovato fino a 15 giorni fa, invischiata nella zona retrocessione. La classifica non permette certo di riilassarsi ma la squadra ha bisogno della spinta e appunto dell'abbraccio dei suoi tifosi per andare avanti in Conference e soprattutto per mettere al sicuro matematicamente il prima possibile la salvezza.