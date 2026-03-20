Pongracic come Roncaglia e Monelli: ecco i precedenti simili
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Chissà se il gol di Marin Pongracic che ha chiuso definitivamente i giochi in Polonia lo avranno "visto anche a Tonga". Il riferimento è all'espressione del telecronista Maurizio Compagnoni, che commentò così una rete da centrocampo di Beppe Mascara in un Palermo-Catania. Da qui, su FirenzeViola.it siamo partiti per ripercorrere i precedenti gol da distanza siderale nella storia recente (anche viola). Pongracic ha segnato da 55 metri, solo due metri in meno della conclusione di Biraghi che trovò un gioiello contro l'Hellas su punizione. Il record appartiene ancora a Paolo Monelli che segnò da oltre 60 metri nel 1987 contro il Napoli. Stessa vittima di Roncaglia che segnò da distanza simile ma in maniera fortuita.
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