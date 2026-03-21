Serie A, da Como-Pisa a pranzo a Fiorentina-Inter: il programma e la classifica
Dopo gli anticipi di ieri e le tre gare di oggi, mancano da giocare le ultime 5 gare della 30esima giornata di serie A, prima che il campionato lasci spazio agli impegni delle Nazionali. Dal lunch match Como-Pisa alla notturna tra Fiorentina e Inter, sarà una domenica importante per scudetto, zona Europa e lotta salvezza. In particolare dopo la vittoria della Cremonese stasera sarà interessante vedere come risponderanno Pisa, Verona, Lecce e appunto Fiorentina. La classifica infatti rimane molto aperta, solo in vetta l'Inter è padrona del suo destino per la corsa scudetto (ora il Milan è a -5).
Risultati
Cagliari-Napoli 0-1
Genoa-Udinese 0-2
Parma-Cremonese 0-2
Milan-Torino 3-2
Juventus-Sassuolo
Le partite di domani
12.30 Como-Pisa
15 Atalanta-Verona
15 Bologna-Lazio
18 Roma-Lecce
20.45 Fiorentina-Inter
Classifica aggiornata
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 54 (29)
Juventus 54 (30)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 39 (30)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 27 (30)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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