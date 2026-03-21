Serie A, da Como-Pisa a pranzo a Fiorentina-Inter: il programma e la classifica

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Dopo gli anticipi di ieri e le tre gare di oggi, mancano da giocare le ultime 5 gare della 30esima giornata di serie A, prima che il campionato lasci spazio agli impegni delle Nazionali. Dal lunch match Como-Pisa alla notturna tra Fiorentina e Inter, sarà una domenica importante per scudetto, zona Europa e lotta salvezza. In particolare dopo la vittoria della Cremonese stasera sarà interessante vedere come risponderanno Pisa, Verona, Lecce e appunto Fiorentina. La classifica infatti rimane molto aperta, solo in vetta l'Inter è padrona del suo destino per la corsa scudetto (ora il Milan è a -5).

Risultati

Cagliari-Napoli 0-1

Genoa-Udinese 0-2

Parma-Cremonese 0-2

Milan-Torino 3-2

Juventus-Sassuolo

Le partite di domani

12.30 Como-Pisa

15 Atalanta-Verona

15 Bologna-Lazio

18 Roma-Lecce

20.45 Fiorentina-Inter

Classifica aggiornata

Inter 68 (29 partite giocate)

Milan 63 (30)

Napoli 62 (30)

Como 54 (29)

Juventus 54 (30)

Roma 51 (29)

Atalanta 47 (29)

Bologna 42 (29)

Lazio 40 (29)

Udinese 39 (30)

Sassuolo 39 (30)

Parma 34 (30)

Genoa 33 (30)

Torino 33 (30)

Cagliari 30 (30)

Fiorentina 28 (29)

Lecce 27 (29)

Cremonese 27 (30)

Pisa 18 (29)

Verona 18 (29)