AJA-FIO, Janogy porta le viola ai playoff di Champions

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il gol di Maddalaine Janogy all'82' porta la Fiorentina alla prossima fase di Champions League femminile al termine di una sfida equilibrata con l'Ajax a Copenaghen, nella finale del mini torneo di qualificazione a quattro (in semifinale le viola avevano battuto il Brondby). Dopo lo 0-0 del primo tempo proprio Janogy nella ripresa ha avuto un paio di occasioni e un gol non convalidato prima del tocco finale vincente su suggerimento di Boquete, quando avanzava già lo spettro dei supplementari. Ultimi minuti di sofferenza con l'Ajax che ha provato il tutto per tutto inserendo un'attaccante in più e assediando la metà campo viola con la porta che però è rimasta inviolata. Il risultato premia dunque le viola che meritatamente, per le tante occasioni comunque avute, vanno avanti in questa Champions.

Più in particolare domani a Nyon ci saranno i sorteggi, cui parteciperanno anche Roma e Juventus, per i playoff, con gare di andate e ritorno che darà la possibilità di giocarsi anche al Viola Park un posto nei gironi.