AGLIETTI, Chievo? Può lasciare spazi buoni per Muriel

L'allenatore Alfredo Aglietti, presente alla sfida di Coppa Italia Primavera, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it:

"Qualche giocatore interessante c'è, sono due delle migliori Primavere d'Italia. Fa piacere poi vedere i giovani, che possono essere utili. Bella partita. Fiorentina-Samp? Uno spot, pareggio giusto. È venuto fuori un 3-3 spettacolare: Muriel ha segnato grandi gol, Quagliarella sempre lui. La Fiorentina ha grandi margini: ci vuole pazienza ma i tifosi viola avranno soddisfazioni. Muriel? Se le prospettive sono queste... Credo che anche lui abbia voglia di tornare a giocare con continuità. Sappiamo i problemi che ha ma se si ritaglia lo spazio giusto può essere un valore aggiunto importanti. Traorè? Quando c'ero io era un ragazzino. La Fiorentina ha fatto un acquisto di prospettiva, e Corvino si è mosso in questo senso. Credo sia un ottimo acquisto per il futuro. Scambio di portieri con l'Empoli? L'Empoli è squadra importante e per tanti anni non c'è stato rapporto con la Fiorentina. Da quest'anno le cose sono cambiate e la cosa giova a tutte e due le squadre. Chievo-Fiorentina? Vista la classifica il Chievo ha bisogno di vincere e dovrà rischiare il tutto per tutto. D'altra parte la Fiorentina affronta una squadra che potrebbe lasciare spazi importanti e lì Muriel può essere devastante. Per il salto di qualità queste sono partite da vincere. Orsolini? Doveva giocare con più continuità dopo Ascoli. Forse era meglio fare prima il passaggio nel Bologna. Ha dei mezzi importanti. Lui per il dopo-Chiesa? Secondo me deve ancora crescere. Venendo ipoteticamente a Firenze per il dopo-Chiesa potrebbe ancora essere difficoltoso per lui. È difficile sostituire Chiesa, non solo a livello tecnico. Fa la differenza, e credo che Orsolini debba ancora crescere in provincia".