AG. DRAGOWSKI A FV, Quest'anno parate non facili

Mariusz Kulesza, agente del portiere viola Bartlomiej Dragowski, nell'intervista di ieri a Firenzeviola.it ha parlato della scorsa stagione del suo assistito: "Non è stata un'annata semplice per la Fiorentina. Nonostante questo sono molto contento che Bart sia riuscito a dimostrare tutte le sue qualità con parate importanti, e non facili, che hanno permesso ai viola di fare punti e di rimanere in Serie A".