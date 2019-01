ADV, Ha incontrato i tifosi insieme ad Antognoni

Come reso noto dalla Fiorentina nel tardo pomeriggio, Andrea Della Valle è arrivato a Firenze per poi trattenersi a cena assieme alla squadra. Successivamente, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il patron ha deciso di incontrare per un confronto i tifosi gigliati come annunciato poco meno di due settimane fa. L'evento, cui ha presenziato anche il club manager Giancarlo Antognoni, ha avuto luogo all'interno degli uffici dello stadio Artemio Franchi.