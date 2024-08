ADLI, I dettagli dell'accordo tra la Fiorentina e il Milan

FirenzeViola.it

Ormai è fatta per Yacine Adli alla Fiorentina. Il francese sarà un nuovo centrocampista viola. Come riportato in precedenza dalla nostra redazione il mediano rossonero arriverà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda l'onerosità del prestito questa sarà pari a 2 milioni, mentre la cifra del riscatto è stata fissata a 10 milioni. Secondo quando riporta Sportitalia per il riscatto il Milan avrebbe previsto anche il diritto a vedersi riconosciuto il 10% sulla plusvalenza da eventuale rivendita.