Nonostante i risultati per forza di cose deludenti, le prime due prestazioni stagionali in Serie A da parte della Fiorentina hanno messo in evidenza la crescita di un giocatore in particolare. Si tratta di Gaetano Castrovilli, centrocampista pugliese classe '97 cresciuto nelle giovanili viola e tornato nel capoluogo toscano a giugno dopo l'esperienza biennale in prestito alla Cremonese. Col senno di poi decisamente prolifica.

Già, perché il ventiduenne nato a Minervino Murge, esordiente in Serie A, è senz'altro parso tra i migliori in campo sia in casa contro il Napoli che in trasferta a Genova coi rossoblù, dimostrando coraggio e personalità, accompagnati da una adeguata dose di furbizia. Nella fattispecie quando, in occasione della gara casalinga al cospetto dei partenopei, si è procurato con l'ausilio del VAR il rigore del momentaneo vantaggio gigliato.

Così come per niente banale è stato il rendimento di Castrovilli domenica scorsa allo stadio Ferraris, laddove salvarsi stavolta era oggettivamente complicato vista la considerevole difficoltà incontrata dalla Fiorentina nell'imporre il proprio gioco. E invece il giovane centrocampista ha saputo proporsi creando occasioni con grinta e forza di volontà, e meritandosi pienamente la sufficienza. Ad maiora, o almeno questa è la speranza.