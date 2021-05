ACF-SPAL 1-2, Sesto ko di fila: rivivi il live di FV

Alla Fiorentina non è bastato il gol di Di Stefano e l'assedio finale per riacciuffare la Spal che proprio nel recupero di primo tempo aveva beffato i viola, con il raddoppio di Seck all'inizio della ripresa. Arriva così il sesto ko consecutivo per i viola che restano in zona play out con la Lazio. La Spal invece sale in zona playoff a discapito dell'Empoli. Rivivi il live di Firenzeviola.

90' +4' - FINITA. Per la Fiorentina arriva la sesta sconfitta consecutiva.

90' - Quattro minuti di recupero e di speranza per la Fiorentina. Ma la Spal ora riesce a imbrigliare il gioco viola.

88' - Pierozzi anticipa Seck che aveva una buona occasione, palla in angolo.

85' - Fiorentina pericolosa su calcio piazzato, Dutu in rovesciata fa però fallo.

80' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Superparata di Galeotti su Milani che colpisce di testa su cross dalla sinistra di Pierozzi. Il portiere della Spal è stato protagonista in questo assedio viola.

76'- Cambio Spal: fuori Attys, dentro Iskra.

75' - Occasione di Munteanu ma Galeotti para in due tempi.

74' - Buon momento dei viola che ha beneficiato dell'ingresso soprattutto di Milani..

72' - Giallo per il portiere Galeotti che perde tempo.

71' - OCCASIONE VIOLA su iniziativa di Gentile, con i viola reclamano timidamente un rigore su Spalluto.

68' - GOOOOL GOOOL GOOOL. La Fiorentina accorcia le distanze con Di Stefano al termine di una mischia in area nata dal cross di Milani e una respinta del portiere spallino sul quale si avventa il giocatore di Camaiore

63' - DUE CAMBI VIOLA: fuori Agostinelli e Neri, dentro Milani e Krastev.

61' - RADDOPPIO DELLA SPAL: Seck si conferma un elemento pericoloso degli spallini (non a caso è aggregato ed ha giocato in prima squadra in serie B) e, su cross al centro, segna il secondo gol della Spal dal limite dell'area.

57' - Azione sprecata dai viola con Munteanu che crossa al centro dove però non c'è nessuno e né Spalluto né Di Stefano lo seguono, così la palla esce.

55' - Solito grande lavoro di Seck che poi serve Cuellar ma la palla è fuori.

52' - Cambio della Spal: entra Zanchetta al posto di Mamas

47' - Tiro insidioso di Cuellar che però è alto sopra la traversa.

46' - RIPARTITI. I viola devono rimontare un gol subito all'ultimo secondo utile del primo tempo.

--------------------------------------------------------------------

45+3' - FINE DEL PRIMO TEMPO. Fiorentina sotto di un gol nato per un errore di superficialità di Dutu nel recupero.

45'+3' - GOL DELLA SPAL. Su una palla spazzata via dalla Spal Dutu sull'out destro cincischia e si fa rubare palla da Ellertsson che beffa Fogli con un pallonetto.

45' - Dati tre minuti di recupero.

43' - Giallo anche per Yabre che entra in scivolata sull'avversario viola.

39' - Sanitari spallini in campo per Csinger che in uno scontro con Spalluto cade male sulla spalla. Il gioco riprende con fair play tra le due squadra.

37' - Ancora un tiro della Spal con Seck, troppo centrale per impensierire Fogli.

34' CAMBIO VIOLA - Chiti deve uscire anche se sulle proprie gambe e Aquilani inserisce Di Stefano.

33' - Botta per Chiti che ha bisogno dei soccorsi. Nel frattempo ammonito anche Ellertsson per fallo su Pierozzi.

30' - Occasione Spal con Seck che mette in mezzo per Ellertsson che spara alto e comunque in posizione di fuorigioco.

27' - Affondo di Ellertsson che però in area commentte fallo ma c'è comunque vantaggio viola.

25' - Altra occasione viola! Sempre sui piedi di Pierozzi, che sovrapponendosi ad Agostinelli, viene servito sulla corsa. L'esterno viola rientra sul destro ma il suo tiro a giro, provato da dentro l'area, è troppo alto e finisce sul fondo.

23' - Brivido per la difesa viola: indecisione di Fogli che viene superato da uno strano pallonetto. Ci mette una toppa Frison.

16' - Prima ammonizione della gara. Entrata bruttissima di Mamas su Corradini e l'arbitro stavolta tira fuori il giallo.

14' - Ancora un affondo viola per Pierozzi che dalla sinistra non riesce però a tenere la palla in campo e l'azione sfuma.

13' - Partita molto maschia della Spal con Csinger che fa il terzo fallo consecutivo sui viola ma l'arbitro lo grazia ancora.

10' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Il portiere salva in angolo il gran tiro di Pierozzi dalla sinistra.

6' - Primo affondo viola che la difesa spallina sbroglia in angolo.

5' - Occasione nata dalla destra della Spal per Yabre ma Fogli para senza problemi.

1' - PARTITI!!!

Alle 17 la Fiorentina, in pieno zona playout, al Bozzi affronta la Spal, in una partita importante per i viola per raggiungere al più presto la salvezza.La gara è uno dei due anticipi della 24esima giornata del campionato Primavera. Il Sassuolo infatti ha già affrontato e battuto per 2-1 l'Ascoli fanalino di coda e si è portato a pari punti proprio con la Spal a un punto dalla zona playoff. Ecco le formazioni ufficiali e a seguire la diretta testuale della partita di Firenzeviola:

Fiorentina: Fogli, Frison, Pierozzi, Dutu, Chiti, Corradini, Gentile, Agostinelli, Spalluto, Munteanu, Neri. All. Aquilani

Spal: Galeotti, Savona, Yabre, Peda, Csinger, Mamas, Attys, Tunjov, Ellertsson, Seck, Cellular Mendoza. All. Scurto