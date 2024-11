ACF FEM., Ko deludente contro la Roma: finisce 1-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente da fare per le ragazze allenate da Sebastian De la Fuente che al Tre Fontane di Roma escono, per la seconda volta in campionato, con 0 punti. A decidere la partita è stata la rete nel primo tempo, al 9', di Giada Greggi, sull'assist dell'ex Valentina Giacinti. Nella ripresa, nonostante importanti occasioni, come quella ormai a tempo scaduto di Bonfantini che, con lo specchio quasi vuoto, centra in pieno una difensora giallorossa. La Roma, dunque, accorcia sulle viola in classifica, portandosi a -3 dal secondo posto e a -4 dal primo, occupato dalla Juventus, che però deve ancora affrontare il Milan e ha dunque l’opportunità di allungare.