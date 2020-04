ABBONAMENTI E RIMBORSI, VIOLA VALUTANO PIÙ OPZIONI

In attesa di capire quando e come riprenderà la stagione, resta in sospeso la questione del rimborso degli abbonamenti ai tifosi perché una cosa certa, in mezzo a tante incertezze, c'è: questa parte di stagione non riprenderà con i tifosi sugli spalti. L'argomento è già stato affrontato ma la ripresa che slitta e crea sempre nuovi problemi (di contratti, di protocolli da seguire e così via) non dà ancora la possibilità di dare una risposta ai tifosi. Anche perché la stagione, mai come questa volta, è legata anche alla prossima. Quando finira questa? Quando inizierà la prossima ma soprattutto quando si riapriranno le porte? C'è chi parla ad inizio anno, chi a primavera 2021...

La Fiorentina ha 28.026 abbonati, un record viste anche le ultime stagioni di distacco e per ognuno dovrà essere calcolato il rateo spettante che però, diciamolo subito, non sarà così alto per i singoli, perché le partite con le big in casa erano già state fatte e quindi si tratta di gare definite di media o bassa fascia (come suddivide le partite e i relativi costi dei biglietti la Fiorentina): Brescia, Sassuolo, Cagliari, Verona, Torino e Bologna non sono certo le partite di cartello con Juve, milanesi, romane e Napoli e il rimborso sarebbe comunque minimo. Ma, senza fare i conti in tasca ai tifosi (in periodo di crisi in particolare) né alla società già provata dalle perdite, "la Fiorentina sta valutando diverse soluzioni" è il mantra che filtra dal club. E sta innanzi tutto aspettando che si trovi una linea univoca in Lega ma al momento ancora non è stata definita una linea comune (c'è anche chi non vorrebbe rimborsarmi i tifosi, visto che alcuni contratti lo prevedono in caso di causa maggiore).

Dal rimborso dei singoli ratei (non certo mettendo i tifosi in fila ai botteghini, chiusi per inciso) allo sconto sulla prossima stagione, tutto viene preso in considerazione dai viola, ma è ovvio che finché non c'è una data per le porte aperte non si riesce a decidere nulla in concreto. Di sicuro Rocco Commisso e Joe Barone ai tifosi ci tengono, proprio ieri a TMW Radio il dg viola ha rassicurato che "qualcosa per i tifosi, che sono la cosa bella spdel calcio, alla ripresa bisogna fare" perché in questa fase 2 proprio l'abbraccio della tifoseria sarà l'elemento mancante. E i tifosi? Nessuno In questa fase di emergenza si lamenta, anzi, in molti anche sui social, capiscono il momento e dicono di essere pronti a lasciare la loro parte per aiutare la società, altri sarebbero contenti dello sconto sul prossimo abbonamento. Tra l'altro con la Fiorentina a metà classifica i tifosi si vorrebbero già proiettare sulla prossima stagione.