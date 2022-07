A VOLTE RITORNANO

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, C'È L'ACCORDO: EDO PIEROZZI TORNA IN VIOLA Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La stagione 2022-2023 della Fiorentina parte oggi. Come anticipato da FirenzeViola infatti, i calciatori si ritroveranno al Centro Sportivo per effettuare il primo giro di tamponi, mentre da domani poi si trasferiranno a Coverciano per l'inizio degli allenamenti. La stagione 2022-2023 della Fiorentina parte oggi. Come anticipato da FirenzeViola infatti, i calciatori si ritroveranno al Centro Sportivo per effettuare il primo giro di tamponi, mentre da domani poi si trasferiranno a Coverciano per l'inizio degli allenamenti. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi