550 GIORNI DOPO, RIECCO CRISTOFORO. LA MEDIA-PUNTI...

L’ultima presenza in maglia viola di Sebastian Cristoforo risale al 20 maggio 2018, quando la Fiorentina fu demolita per 5-1 a San Siro dal Milan e chiuse una stagione funestata dalla morte di Davide Astori all’ottavo posto. Da quella “manita” alla Scala del calcio sono passati esattamente 552 giorni, un lasso di tempo sconfinato nel corso del quale l’uruguaiano ha tentato (invano) di ritrovare altrove una seconda giovinezza, dopo aver ricevuto la bocciatura dall’ex tecnico Pioli. Ha provato a farlo nella Liga, dove lo scorso anno con la maglia del Getafe ha ottenuto però appena 20 presenze e un solo assist. Un po’ troppo poco per un giocatore che con buona probabilità domani sarà chiamato al non facile compito di sostituire uno tra Pulgar e Castrovilli, entrambi squalificati per il match di Verona, in una inedita linea a quattro.

Nel caso in cui Cristoforo dovesse essere impiegato da titolare contro l’Hellas, per il classe ’93 si tratterebbe non soltanto del debutto stagionale con la Fiorentina (il mediano è infatti l’unico giocatore viola di movimento sempre convocato ma mai impiegato fino ad oggi da Montella: a fargli compagnia in questo poco invidiabile primato c’è Terracciano, che però è un portiere) ma anche la prima partita da titolare da quasi otto mesi a questa parte, visto che la sua ultima presenza dal 1’ risale al 2 aprile, quando con il Getafe pareggiò per 1-1 in casa dell’Espanyol. Inevitabile, dunque, che la curiosità sia tanta, visto che le ultime indiscrezioni in arrivo dai “campini” in vista della gara di domani parlano di una sempre più probabile coesistenza tra “Seba” e Badelj, ovvero la persona grazie alla quale Cristoforo è rimasto a Firenze, a patto di doverne fare quasi esclusivamente le veci.

A fare abbozzare un mezzo sorriso ai tifosi viola, tuttavia, ci pensa una statistica piuttosto curiosa, che è quella relativa alla media punti ottenuta dalla Fiorentina nella stagione 2017/2018 con l’uruguaiano in campo: nelle sette presenze accumulate dal mediano due anni fa, la Viola ha ottenuto cinque vittorie e due sconfitte, per un totale di 2,14 punti a partita. Un dato decisamente alto sulla falsa riga di quello collezionato anche nel corso della sua avventura in Spagna: per ciò che riguarda la Liga, il giocatore ha infatti messo insieme nelle sue 15 presenze con il Getafe nove vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte, pari a 2,07 punti a gara. Hai visto mai che la cabala a Verona…