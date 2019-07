MOENA, Tribuna deserta: oggi 0 spettatori al Benatti

Quando la Fiorentina agli ordini di Emiliano Bigica ha cominciato il proprio lavoro in palestra in vista dell'allenamento mattutino, gli spalti del 'Cesare Benatti' di Moena appaiono totalmente deserti. Un po' per l'inizio della settimana, un po' per le condizioni meteo avverse, non ci sono infatti spettatori sulle tribunette. Questa la foto che lo testimonia: