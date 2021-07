INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI-EMPOLI, LE CIFRE: CONTRORISCATTO A... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... NOTIZIE DI FV DUNCAN, DIFRA STUDIA IL MODO PER PORTARLO A VERONA Eusebio Di Francesco sta studiando il modo per portarsi dietro all'Hellas Verona Alfred Duncan, il centrocampista che prima a Sassuolo e poi a Cagliari ha voluto fortemente con sé. Il discorso Duncan è stato di nuovo avviato con il ds Tony D'Amico,... Eusebio Di Francesco sta studiando il modo per portarsi dietro all'Hellas Verona Alfred Duncan, il centrocampista che prima a Sassuolo e poi a Cagliari ha voluto fortemente con sé. Il discorso Duncan è stato di nuovo avviato con il ds Tony D'Amico,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi