ZOLA, Campionato molto bello. Complimenti a Palladino

L’ex calciatore, tra le altre di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, Gianfranco Zola ha parlato questa mattina al Corriere dello Sport-Stadio dell’attuale stagione di Serie A e, tra i vari temi trattati, ha speso belle parole anche per la Fiorentina di Palladino: “È un campionato molto bello, pieno di competizione e senza un padrone. Inter e Juve stanno crescendo. Il Napoli manterrà questo livello fino alla fine. L’Atalanta quando è in giornata può battere anche il Real e il City. E poi complimenti a Baroni e Palladino per quello che stanno facendo con Lazio e Fiorentina”.