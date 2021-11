ZENGA, Tatarusanu? Errore tecnico. Ibra poteva farne 5

L'ex portiere e allenatore Walter Zenga ha commentato così a SkySport l'errore di ieri di Tatarusanu che al Franchi ha messo la partita in salita per il Milan: "È un errore tecnico in collaborazione anche con Gabbia che non calcia via la palla e prova a proteggere il pallone. L'errore è evidente. Il Milan ha pagato gli errori di questi due giocatori. Però quella di Firenze è stata una partita in cui ci sono state tante belle cose, come Ibrahimovic che volendo avrebbe potuto fare cinque gol"