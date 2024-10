ZEMAN, Nuovo ricovero per lui ma non è in pericolo di vita

Fonte: ANSA

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Nuovo ricovero in ospedale per l'ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman. Il tecnico boemo si trova nella clinica 'Pierangeli' di Pescara per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini. Come riporta Il Centro la diagnosi, anche in questo caso, è stata subito chiara: ischemia.

Zeman dopo il malore è stato così trasportato dalla sua abitazione a Roma in Abruzzo in auto per essere preso in carico dai medici della Clinica. Secondo quanto riportano le prime fonti il tecnico 77enne sarebbe vigile e lucido e non in pericolo di vita, ma resterà comunque ricoverato per ulteriori accertamenti. (ANSA).