ZAZZARONI, La Roma ha qualcosa in più della Fiorentina

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, nell'editoriale del giornale, ha parlato della Roma soffermandosi in particolare su Paulo Dybala. Zazzaroni ha ipotizzato dove possa arrivare la squadra di Daniele De Rossi in campionato: "In partenza la Roma resta tuttavia dietro a Inter, Milan, Juve e Napoli, se la gioca con l’Atalanta e ha qualcosa in più di Lazio, Fiorentina e Torino".