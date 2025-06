Allegri docente a Coverciano: "Bravo è chi fa esprimere i propri giocatori"

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Massimiliano Allegri è tornato al Centro Tecnico Federale di Coverciano dove si è formato come tecnico, ma stavolta come docente al costo Uefa Pro: due ore di lezione che hanno visto tra i corsisti del Master anche molti nomi noti, alcuni dei quali sfideranno lo stesso Allegri nella prossima Serie A, come Cesc Fabregas e Fabio Pisacane. Nella classe anche il neo tecnico dell'Empoli, Guido Pagliuca, e l'ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik. "Non sono venuto a insegnare qualcosa ma a raccontarvi le mie esperienze professionali - ha esordito il neo tecnico del Milan rivolgendosi alla platea degli allievi - Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità". Allegri è uno degli allenatori più premiati dal Settore Tecnico con cinque "Panchine d'oro" nel suo palmares personale (quattro in A ed una in C).

Il corso allenatori, "Master" Uefa Pro rappresenta il massimo livello di formazione per un tecnico e la conseguente qualifica; consente di guidare tutte le squadre in qualsiasi competizione. Questa attualmente in corso è la penultima settimana di lezione. (ANSA).