Martinelli e gli altri: a luglio con Pioli andranno in ritiro tanti ex Primavera

Il rinnovo di Pietro Comuzzo (2029 con opzione di un altro anno a favore del club) è stato un segnale preciso, oltre a blindare il centrale friulano rimasto a gennaio a Firenze solo per l’intervento decisivo di Commisso a sottrarlo alla corte insistente del Napoli: il segnale che c’è un “made in Viola Park” e non è una questione di vetrina. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi, soffermandosi poi sui tanti ragazzi ex Primavera pronti a partecipare direttamente al ritiro della Fiorentina: Martinelli e Caprini, Rubino e Kouadio, Baroncelli e Fortini, ad esempio, sei che ci saranno tra meno di un mese nel gruppo che Stefano Pioli radunerà al centro sportivo per iniziare il ritiro.

Un sestetto di 2005 e 2006 dentro cui la Fiorentina vuole lanciare almeno un altro “soldato Pietro”, formato a Bagno a Ripoli dove grandi, giovani e piccini si allenano a stretto contatto nel segno dell’identità e dell’appartenenza. E il punto d’arrivo è uno: dare linfa vitale alla prima squadra.



La strada la indicherà a tutti Tommaso Martinelli, il “veterano” nonostante i suoi 19 anni per aver già esordito in Serie A e in Europa (Atalanta-Fiorentina del 2 giugno 2024 e Fiorentina-Lask del 12 dicembre 2024) e per aver percorso tutta la stagione chiusa da poco accanto a un totem del ruolo qual è David De Gea: partendo Terracciano e in attesa di capire se fare un anno da 12esimo con vista sulla Conference League, Martinelli intanto aiuterà gli altri ragazzi a inserirsi nello spogliatoio dei grandi.