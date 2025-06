Rivoluzione Al Nassr. Via Pioli e non solo, Ronaldo detta la linea e "caccia" l'ad del club

Quello che lascerà Stefano Pioli all'Al Nassr è un clima decisamente in subbuglio, nel pieno delle polemiche dopo la stagione deludente appena conclusa. Il club di Riyad è andato molto lontano dalla vittoria del campionato, con la squadra del futuro tecnico della Fiorentina che ha chiuso addirittura a 13 punti di distanza dall'Al Ittihad vincitore del campionato, e la prima vittima eccellente fatta in società è stata l’amministratore delegato Majed Jaman Alsorour, esonerato in modo improvviso, come lui stesso ha denunciato sui social. “Sono stato licenziato in modo poco professionale e inaccettabile. Per questo avvierò un’azione legale contro la dirigenza”, ha scritto su X l’ex dirigente.

La sua uscita rappresenta il primo passo di una rivoluzione interna che, secondo fonti vicine al club, sarebbe stata richiesta a gran voce da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, ancora sotto contratto fino al 30 giugno, ha posto delle condizioni chiare per prolungare la sua permanenza: servono cambiamenti strutturali per rendere la squadra davvero competitiva.

Sotto osservazione anche Fernando Hierro, direttore sportivo, finito nel mirino per i risultati deludenti e già costretto a giustificarsi pubblicamente. La leggenda del Real Madrid è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e trovare un nuovo tecnico, visto che Stefano Pioli dovrebbe tornare in Italia, dove lo aspetta la Fiorentina. L'esperienza dell'ex tecnico di Milan e Lazio è stata senz'altro deludente, con la squadra che ha mancato tutti gli obiettivi.