Sarri a lavoro per Tavares. Se non restasse, la Lazio andrebbe su Parisi o Palmieri

Maurizio Sarri è già a lavoro per la Lazio che verrà. Non sono poche le cose da sistemare per il tecnico toscano, come riporta il Corriere dello Sport prima di addentrarsi nella vicenda ruolo per ruolo. Per quanto riguarda, ad esempio, quello di terzino sinistro l'allenatore dovrà capire se sarà possibile inquadrare nella propria idea di squadra Nuno Tavares.

Se ci riuscirà, l’unica possibilità di aggiungere un esterno sarà legata al futuro di Pellegrini. Se non ci riuscirà potrebbe chiedere la cessione del portoghese e il rimpiazzo con uno tra Fabiano Parisi della Fiorentina ed Emerson Palmieri del West Ham, riporta il Corriere.