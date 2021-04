ZAPATA AL 45', Bene così ma dobbiamo chiuderla

INDISCREZIONI DI FV PRIMAVERA, POSTICIPATA LA GARA CON LA ROMA PERCHÉ... Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. NOTIZIE DI FV IACHINI (S.STAMPA), NOI POCO FORTUNATI. VLAHOVIC... Queste le parole in sala stampa di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, nel post partita di oggi contro l’Atalanta: “Nei singoli episodi non siamo stati fortunati, nel secondo gol dell’Atalanta c’era Zapata oltre la linea con la spalla. Nel... Queste le parole in sala stampa di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, nel post partita di oggi contro l’Atalanta: “Nei singoli episodi non siamo stati fortunati, nel secondo gol dell’Atalanta c’era Zapata oltre la linea con la spalla. Nel... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi