Zambrotta sul Como: "Sono un tifoso e quello che vedo mi fa ben sperare"

L'ex campione del mondo nel 2006, Gianluca Zambrotta è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport parlando del Como e di ciò che rappresenta per lui: "Mi fa un bellissimo effetto, è una storia da raccontare e che parte tanti anni fa. C'è una proprietà importante che ha subito creduto in questo progetto e in questa città, ha investito tanto credendo anche nel valore della città e del suo lago. C'è stata la promozione due anni fa in Serie A, poi un decimo posto al primo anno e ora incrociamo le dita... Dopo la vittoria contro il Napoli campione in carica dello Scudetto, una squadra di grandi campioni, è stato portato a casa un grandissimo risultato. In campionato è lì che se la gioca, la Champions è lì davanti... Chiaro che però bisogna guardarsi anche dietro, perché l'Atalanta ha il fiato sul collo. Il Como delle ultime partite però mi fa ben sperare".

Sta seguendo con trasporto la squadra di Fabregas?

"Essendo tifoso visto che è la squadra della mia città e la squadra in cui ho esordito, vado allo stadio e ci vado in bici con mio figlio. Era tifoso della Juventus ma ora si sta spostando, è un po' indeciso e forse ora pende più verso il Como. Ripeto la società sta facendo un grandissimo lavoro, ha investito tanto e ha investito bene".