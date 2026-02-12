Atalanta, operazione al menisco riuscita per De Ketelaere: out un mese

Il talento belga, Charles De Ketelaere si è dovuto fermare durante il riscaldamento della gara contro la Cremonese a cui di un infortunio che si è rivelato più serio del previsto che lo costretto all'operazione. Di seguito il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".