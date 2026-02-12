Valentini: "Sono sempre stato disposto a rinnovare con il Boca Juniors"

Nicolas Valentini, ora in forza all'Hellas Verona ma di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al famoso youtuber Ezzequiel parlando di vari temi legati alla sua presente e passata carriera. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Non è vero che ho rifiutato il rinnovo con il Boca Juniors. Sono sempre stato disponibile a prolungare il contratto e ho proposto diverse soluzioni. È vero che percepivo uno stipendio di 300.000 pesos al mese, ma dall’altra parte non c’era la stessa volontà: altrimenti avrei già firmato. Il Boca mi ha dato tutto, è stata casa mia per dieci anni e gliene sarò sempre riconoscente.

Però certe situazioni non dipendono solo dalla voglia di rinnovare. Non credo che i tifosi siano davvero arrabbiati con me e mi piacerebbe vivere una seconda esperienza in questa grande squadra". Il centrale argentino ha poi aggiunto: "Il mio prossimo traguardo è avere un'opportunità con la Nazionale. Quando sono stato convocato non ero sorpreso, sapevo di meritarla".