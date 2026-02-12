Nations League: Italia nel gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia

Si sono appena tenuti i sorteggi di Nations League, con l'Italia finita nel gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia. Un sorteggio dunque non certo benevolo. Sorteggiate anche le squadre di Lega B e Lega C.

Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta