Torna la tradizionale Run For Meyer: la Fiorentina al fianco della Fondazione

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:14News
di Redazione FV

Il 13-14-15 febbraio si svolge la tradizionale corsa di San Valentino, organizzata dalla fondazione Meyer, in modalità virtual a sostegno del progetto Play Therapy per i bambini dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Tra le società che hanno aderito c'è anche la Fiorentina maschile e femminile.  Ecco le immagini postate dalla Fiorentina con i propri tesserati con la maglietta creata ad hoc.