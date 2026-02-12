De Zerbi, lo United resta la prima scelta ma occhio al Tottenham

Oggi alle 16:43
di Redazione FV

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare del futuro di Roberto De Zerbi dopo il divorzio con il Marsiglia. Come riporta TEAMtalk, se inizialmente la priorità di De Zerbi sembrava essere quella di attendere un’eventuale chiamata del Manchester United, le ultime voci indicano una maggiore apertura verso l’opzione Tottenham. Per gli Spurs si tratterebbe di una scelta ambiziosa, puntando su un allenatore con idee chiare e già rodato nel calcio inglese. Il casting per la nuova guida tecnica è ufficialmente iniziato, e il nome di De Zerbi torna prepotentemente al centro delle discussioni. 