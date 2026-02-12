Social

Verso Como-Fiorentina: ancora out Gud e Rugani. Ecco le immagini dell'allenamento viola

La Fiorentina si è allenata anche oggi in vista della partita con il Como, sabato alle 15. Ancora personalizzato per Gudmundsson e Rugani, così come per Lamptey infortunato lungodegente dopo la rottura del crociato.

Lavoro atletico e tattico per i viola attesi dalla difficile partita in riva al lago. Ecco le immagini postate dalla Fiorentina sui propri social.