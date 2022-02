INDISCREZIONI DI FV IND.FV, LE MOTIVAZIONI DI COMMISSO ALLA QUERELA A GAZZETTA Anche nelle dichiarazioni riferite ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato sulla vicenda che lo vede protagonista per una denuncia-querela alla Gazzetta dello Sport, segno che la ferita è ancora aperta dopo che negli Stati Uniti la... Anche nelle dichiarazioni riferite ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato sulla vicenda che lo vede protagonista per una denuncia-querela alla Gazzetta dello Sport, segno che la ferita è ancora aperta dopo che negli Stati Uniti la... NOTIZIE DI FV CABRAL, ORA VOGLIO ENTRARE NELLA STORIA DELLA SERIE A Anche le dichiarazioni del nuovo acquisto viola Arthur Cabral rientrano tra le notizie più lette della giornata su FV. "Rispetto quello che ha fatto qui Vlahovic, che ha dei grandi numeri. Io arrivo qui per cercare il mio spazio - ha detto l'ex bomber del... Anche le dichiarazioni del nuovo acquisto viola Arthur Cabral rientrano tra le notizie più lette della giornata su FV. "Rispetto quello che ha fatto qui Vlahovic, che ha dei grandi numeri. Io arrivo qui per cercare il mio spazio - ha detto l'ex bomber del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi