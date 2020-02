VLAHOVIC, Scherza: "Trovate qualcuno che vi guardi..."

Simpatico Tweet di Dusan Vlahovic attraverso il proprio account. L'attaccante serbo ha mostrato un fotogramma del tunnel degli spogliatoi che ieri sera ha portato Fiorentina e Milan sul terreno del Franchi, nel quale il classe 2000 guarda intensamente Zlatan Ibrahimovic, idolo d'infanzia. Poi la didascalia: "Dovete trovare qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan"..

You need to find someone to look at you in the same way that i look at Zlatan @Ibra_official Dream pic.twitter.com/x7wJraZsC6