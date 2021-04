VLAHOVIC, Raggiunge quota 20 gol: tutti i numeri

Con la doppietta di questa sera contro l'Atalanta, Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 20 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A. Il giovane attaccante serbo, che ha compiuto 21 anni a fine gennaio, diventa il quarto più giovane marcatore della Fiorentina a raggiungere questo traguardo, come sottolinea Opta, dietro solamente Desolati, che ci era riuscito nel 1976, Brugnera nel 1967 e Virgili nel 1955. Vlahovic è anche uno dei quattro giocatori nati a partire dagli anni 2000 ad aver realizzato almeno 20 gol in carriera nei top-5 campionati europei, insieme a Erling Haaland, Jadon Sancho e Moise Kean. Infine è il 1° classe 2000 a segnare almeno 20 gol in Serie A.

3 - Solo tre giocatori hanno raggiunto 20 gol in Serie A con la Fiorentina più giovani rispetto a Dusan Vlahovic:



Desolati (1976)

Brugnera (1967)

Virgili (1955)



