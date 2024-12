VLAHOVIC, Le autorità individueranno i protagonisti dei cori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del primo tempo di Juventus-Fiorentina, l'arbitro Mariani ha interrotto il gioco per qualche minuto visti i cori razzisti che spiovevano dagli spalti dell'Allianz Stadium all'indirizzo di Dusan Vlahovic, pizzicato dai tifosi viola presenti. Come fa sapere Tuttomercatoweb.com, verranno acquisite dalle autorità le immagini per chi si è reso protagonista di tali cori: la Juventus, dunque, applicherà il codice di gradimento già attuato in passato.