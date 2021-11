VLAHOVIC, Juve sacrifica Morata per il serbo?

Sabato sera Dusan Vlahovic sarà protagonista in uno stadio, l'Allianz di Torino, che potrebbe essere la sua nuova casa. La Juventus infatti fa sul serio sul serbo e, secondo quanto riportato da La Stampa, starebbe pensando di rinunciare al riscatto di Alvaro Morata, giocatore ancora di proprietà dell'Atletico Madrid il cui riscatto costerebbe altri 20 milioni al club degli Agnelli, per andare all in sul centravanti della Fiorentina nelle prossime finestre di mercato. Per i bianconeri c'è però da superare la concorrenza agguerrita delle altre big europee, tra cui il Tottenham di Antonio Conte, con l'ex tecnico dei bianconeri che potrebbe scegliere il classe 2000 come sostituto di Harry Kane in caso di partenza del dieci degli Spurs.