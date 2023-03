VIVES, Lotta all'Europa? Viola e Juve le più attrezzate

Giuseppe Vives, ex giocatore del Toro, ha parlato a TorinoGranata.it della lotta al settimo posto: "E’ presto per dire chi la spunterà, perché ci sono squadre come la Fiorentina e la Juventus che sono più attrezzate rispetto alle altre, però rimanendo in lotta fra tre-quattro partite si inizierà a capire se il Torino avrà la possibilità di raggiungere il 7° posto oppure no. Noi siamo arrivati in Europa League e all’inizio nessuno pensava che il Torino potesse andarci . Ci sono annate nelle quali si crea un’alchimia particolare dove si riescono a fare cose superiori alle aspettative e su questa base dico che Juric è un allenatore che lavora tantissimo per far dare il massimo ai giocatori in ogni partita e su questo si può contare. I giocatori sicuramente cercheranno di raggiungere questo obiettivo perché è importante. Penso che il Torino se la giocherà fino alla fine, ma la spunterà chi sbaglierà di meno e ci sono squadre come la Juventus, che era partita con altri obiettivi prima della penalizzazione, e la Fiorentina, che è una squadra attrezzata, che possono raggiungere il 7° posto. E’ dura, ma il Torino deve crederci e giocarsela".