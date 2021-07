VITALE, Rinnovo Vlahovic? ACF ha sbagliato i tempi

Pino Vitale, storico dirigente toscano, ha parlato poco fa dei temi caldi in casa Fiorentina. Così l'ex DS dell'Empoli sulle prospettive della nuova squadra di Vincenzo Italiano:" In estate le squadre sembrano tutte brillanti, si parte tutti campioni del mondo. Ma la Fiorentina viene da gestioni non buone; per ripartire però per me ha preso uno dei migliori in circolazione. Italiano porta entusiasmo e qualcosa di nuovo. Saponara? A Firenze ha deluso come aveva fatto il Milan. Certo che Italiano lo sta rilanciando: se rimane a Firenze perché l'allenatore lo vuole potrebbe far bene, si parla comunque di un buon giocatore che ha Firenze però ha deluso, non si è visto sicuramente il miglior Saponara. Ha fatto bene a Empoli, che non è la stessa cosa di far bene in una piazza come quella viola. Il mercato in generale è condizionato dalla mancanza di soldi. La Fiorentina a livello di società è quella che ha fatto uno tra gli investimenti più importanti con Gonzalez. Questa è una situazione globale che però penso si sbloccherà.

E sulla questione Vlahovic: "Io cercherei un accordo con lui, con una promessa: se la Fiorentina arriva tra le prime sette può rimanere e migliorare, sennò verrà lasciato andare. Vlahovic ha una grande potenzialità ma deve tanto anche alla Fiorentina. L'errore della società è stato non rinnovargli il contratto quando Prandelli ha deciso di puntare su di lui".