VIDEO, Il '99 Gori si prepara già alla nuova stagione

Gabriele Gori, dopo qualche giorno di vacanza, si rituffa subito nel lavoro. Ovviamente in maniera individuale con un preparatore ad hoc. L'attaccante classe 99 della Fiorentina è reduce dal prestito al Vicenza in cui ha collezionato 28 presenze per 1.169 minuti (di cui 1 gara in Coppa Italia, in cui ha anche segnato), 4 gol e 3 assist. Ora il giocatore rientrerà alla Fiorentina appunto, vedremo se per essere girato di nuovo in prestito o per essere valutato.