VIDEO, Esercizi di forza anche oggi per Igor

La lontananza dai campi di gioco sta sicuramente complicando gli allenamenti dei calciatori di Serie A e della Fiorentina, ma Igor continua a lavorare duramente. A testimoniarlo, così come nella giornata di ieri, le tante storie su Instagram del brasiliano che ha documentato come esegua esercizi di forza per gli arti superiori ed inferiori. Curioso sicuramente l'abbigliamento utilizzato dal classe '98 con il cappellino estivo in testa nonostante la tanta fatica accumulata. Di seguito il video originale.