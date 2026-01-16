Vertici Aia al raduno arbitri: "Stagione dura, attacchi inaccettabili"

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Primo raduno dell'anno per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara della CAN si sono infatti riuniti, presso il Centro Tecnico Federale, per svolgere il consueto stage con la Commissione guidata da Gianluca Rocchi. Due giorni di riunioni tecniche, allenamenti e test atletici per prepararsi alla seconda parte del Campionato. A Coverciano sono intervenuti anche i due vicepresidenti Aia Francesco Massini (vicario) e Michele Affinito (a fare le veci del n.1 Zappi sospeso in primo grado per 13 mesi dal Tribunale federale). "Ho scritto al Presidente Gravina per per manifestare la piena disponibilità mia e di tutto il Comitato Nazionale, auspicando un incontro, e sono rimasto molto contento della sua immediata e cordiale risposta - le parole di Massini -. Aia è parte integrante della Federazione. Mi dispiace per ieri: essere informato della riunione a pochi minuti dall'inizio mi ha creato un reale imbarazzo istituzionale. anche perché ero impegnato per motivi di lavoro". Il n.2 dell'Aia ha aggiunto di aver fatto tutto quanto richiesto da Rocchi per far lavorare al meglio la classe arbitrale (dalle modifiche regolamentari ai raduni richiesti) "con l'obiettivo di migliorarci costantemente, con l'AIA sempre al centro". "Sono invece inaccettabili certi attacchi. Non permetteremo mai a nessuno di offendere l'onore e la reputazione dell'AIA che tuteleremo.

Auspico che ogni comunicazione AIA avvenga tramite canali ufficiali". "È una stagione dura. Per tutti. Pressioni, polemiche, rumore continuo. E troppo spesso l'arbitro e l'AIA diventano il parafulmine di tutto - ha detto Affinito - Stiamo vivendo un passaggio complicato anche come Associazione. Adesso il campionato entra in una fase ancora più complicata. Le polemiche arrivano prima del fischio finale. Nei momenti difficili non si scappa, si resta, perché l'AIA non sarà perfetta, ma è la nostra casa". In aula, durante le due giornate di raduno, sono stati analizzati gli ultimi turni di Campionato con i video esaminati esaminati da Rocchi. (ANSA).