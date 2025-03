Verso Fiorentina-Atalanta con statistiche positive: con la Dea i viola hanno vinto il 61% delle sfide interne

Domani alle 15 si giocherà Fiorentina-Atalanta, 123esimo confronto in Serie A, con 53 vittorie della squadra viola, 32 della Dea e 38 pareggi. Per quanto concerne le sfide al Franchi il bilancio è di 37 vittorie interne, 9 nerazzurre e 15 pareggi. Con questo dato l’Atalanta è la terza squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite in Serie A, meno solo delle vittorie ottenute contro Bologna (57) e Napoli (55) nel torneo. Seconda invece, con il 61%, per vittorie interne, dietro solo al Bologna (40 contro 37).

Il punteggio più comune tra Fiorentina e Atalanta in Serie A è lo 0-0, registrato 15 volte ma dal 5 marzo 2017 non si registra un tale risultato senza gol. Negli ultimi tre confronti diretti tra l'altro sono stati segnati ben cinque gol a partita, frutto di tre successi per 3-2 (due per la Fiorentina e uno per la Dea).

La Fiorentina è la squadra che l’Atalanta ha affrontato più spesso dopo una sosta per le Nazionali nella propria storia in Serie A, con le solite incertezze sui giocatori reduci dagli impegni con le rispettive selezioni: sono 22 i precedenti in massima serie tra le due formazioni in queste sfide, con un bilancio di nove successi viola, sei vittorie nerazzurre e sette pareggi.