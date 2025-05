Venezia-Fiorentina, oggi pomeriggio alle 15:00 inizia la vendita dei biglietti

Non solo la Conference League. La Fiorentina fa sapere che la Vendita Residenti in provincia di Firenze per la trasferta di lunedì prossimo contro il Venezia sarà possibile, ovviamente, solo per settore ospiti e per i possessori di fidelity card. Il club sottolinea che la distribuzione dei tagliandi inizierà proprio oggi, in particolare nel pomeriggio alle ore 15:00.