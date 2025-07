Ve lo ricordate Cistana? L'ex obiettivo viola ricomincia dallo Spezia

È stato per intere sessioni di mercato un nome che finiva sempre per essere accostato alla Fiorentina. Adesso, dopo sette anni, a 28 anni compiuti, Andrea Cistana saluta Brescia e il Brescia. Complice il fallimento del club di Cellino, il difensore classe '97 ricomincia dallo Spezia. Ancora il suo passaggio in bianconero non è ufficiale, ma Cistana ha già salutato i suoi ex tifosi con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram:

"È difficile spiegare in poche righe quello che ho provato indossando questa maglia per tutti questi anni. Voglio solo limitarmi a ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno sempre supportato, ho passato momenti difficili sia a livello personale che di squadra ma il sostegno di chi mi vuole bene l'ho sempre sentito. Sono grato per questo percorso con questa maglia per me speciale, spero di aver lasciato in qualcuno di voi almeno un briciolo di quello che sono... Quel ragazzino con quella coppa in mano probabilmente nemmeno nei migliori sogni avrebbe immaginato di fare quello che in realtà sono riuscito a fare nella mia città, solo ora che me ne sto andando mi rendo conto di quanto sia stato fortunato.Con quella data tatuata addosso, per sempre bresciano!

Grazie. "