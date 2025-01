VCG, Adani? Non era un granché ma era simpatico

FirenzeViola.it

Vittorio Cecchi Gori è tornato a parlare, anche della Fiorentina, durante la sua ospitata al podcast Alcazar Off. L’ex presidente viola ha raccontato alcuni aneddoti su Lele Adani, suo ex giocatore: “Adani è uno che ama scherzare. Non era un granché sul campo, ma era molto simpatico. Per quanto riguarda l’episodio della Coppa Italia, non credo che possa vantarsi del trofeo. Se vuole, venga a dirmelo direttamente a me. Ricordo che contro lo United nel 2000 eravamo in vantaggio 1-0, poi Adani fu espulso (l’espulsione, in realtà, fu per Rossitto, n.d.r.) e finimmo per perdere 3-1. Quindi, Adani, stai tranquillo”.